Juventus verdient miljoenen euro’s aan verkoop van aanvaller

Alberto Cerri vervolgt zijn loopbaan bij Cagliari. De club uit Sardinië maakt bekend dat men de 22-jarige aanvaller huurt men een verplichte optie tot koop. Als die optie gelicht wordt, komt Cerri tot medio 2023 vast te liggen bij Cagliari.

De Sardegna Arena is geen onbekend terrein voor Cerri, want de international van Jong Italië speelde in het seizoen 2015/16 ook al op huurbasis bij i Rossoblu. Hij kwam in dat voetbaljaar tot drie doelpunten en vier assists in 26 officiële wedstrijden.

Cerri speelde vorig seizoen voor Perugia en scoorde vijftien keer in de Serie B. De 1 meter 94 lange spits komt uit de jeugd van Parma en diende ook nog de clubkleuren van Virtus Lanciano, SPAL en Pescara. Zijn contract bij Juventus liep nog tot medio 2020 door.

De clubs doen geen mededelingen over de hoogte van de latere transfersom, maar volgens l’Unione Sarda bedraagt die negen miljoen euro. Het Juventus van Massimiliano Allegri liet eerder deze zomer dertien andere voetballers gaan, onder wie Kwadwo Asamoah, Gianluigi Buffon en Stephan Lichtsteiner.