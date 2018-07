Van Persie keek zijn ogen uit: ‘Echt een absolute leider, niks geforceerd’

Robin van Persie is een van de oudgedienden in de selectie van Feyenoord en veel jeugdige spelers van de Rotterdamse club kijken op naar de 34-jarige aanvaller. Van Persie helpt zijn teamgenoten waar het kan, zoals de spits eerder bij Arsenal bij de hand werd genomen door andere topvoetballers, zoals Patrick Vieira.

"Dat was echt een absolute leider. Niks geforceerd, gemeend", memoreert Van Persie in gesprek met Voetbal Inside. De spits refereert aan zijn debuut tegen Portsmouth. "Vieira kwam naar me toe en zei: 'Hoe gaat-ie?' En ik helemaal zenuwachtig: 'Ja, gaat wel lekker.' Hij zei: 'Je moet gewoon doen wat je tijdens trainingen doet. Ik ga voor jou rennen.’”

“Hij zei: ‘Ik ga die ballen terugveroveren voor je. Dan lever ik ze bij je in. Dit is jouw kans, pak je kans!’”, vervolgt Van Persie over de woorden van de Fransman, die tegenwoordig trainer is van OGC Nice. De topscorer van het Nederlands elftal aller tijden keek zijn ogen uit toen hij in 2004 Feyenoord verliet om zich aan te sluiten bij the Gunners.

“Daar ging echt een wereld voor me open. Door gewoon te kijken naar Robert Pirès, Thierry Henry, Dennis Bergkamp, Vieira, maar ook hoe die jongens zich buiten het veld gedroegen. Dat was gewoon een eyeopener, een heel leerzame periode voor mij”, aldus Van Persie, die aan het eind van vorig seizoen besloten heeft nog een jaar actief te blijven als profvoetballer.