Veltman ziet Blind graag terugkeren: ‘Een echte Ajacied is altijd welkom'

Daley Blind wordt de laatste weken in verband gebracht met een terugkeer naar Ajax en aanvoerder Joël Veltman ziet de Oranje-international graag naar Amsterdam terugkeren. De rechtsback annex centrumverdediger is momenteel herstellende van een zware knieblessure en laat op Instagram weten dat Blind wat hem betreft welkom is in de Johan Cruijff ArenA.

“Een goede vriend en een echte Ajacied is altijd welkom”, antwoordt Veltman op de vraag of hij Blind graag terug ziet keren bij Ajax. De linkspoot van Manchester United heeft in Engeland nog een contract tot de zomer van 2019. Nu Ajax een streep heeft gezet door de naam van Lisandro Magallán, heeft directeur spelersbeleid Marc Overmars vol ingezet op de komst van de ervaren Blind.

De Telegraaf meldde donderdag al dat zowel Ajax als Manchester United hoopt op een snelle afwikkeling van de transfer. De selectie van manager José Mourinho vertrekt maandag op trainingskamp in de Verenigde Staten en voor die tijd hoopt Blind weer Ajacied te zijn, zo meldt de krant. De Amsterdammers hopen hem snel in huis te halen, want op 25 juli staat de belangrijke wedstrijd tegen Sturm Graz in de tweede voorronde van de Champions League op het programma.

Blind raakte aan het einde van vorig seizoen geblesseerd aan zijn knie en is inmiddels herstellende. De rechtsbenige verdediger laat op sociale media weten dat zijn herstel goed verloopt en hij begin 2019 weer fit hoopt te zijn. “Het gaat beter en beter”, aldus Veltman.