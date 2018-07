Van Bronckhorst: ‘Soms hoor je of lees je dingen die je niet wist’

Giovanni van Bronckhorst prepareert Feyenoord de komende weken voor het aankomende voetbalseizoen. De trainer van de Rotterdammers, die in de voorbereiding nog niet de beschikking had over de WK-gangers, leest en bekijkt zo nu en dan de interviews die zijn spelers afgeven, ook omdat de oefenmeester er soms wat van opsteekt.

“Ik kan niet alles kijken, maar volg wel het nieuws”, zegt Van Bronckhorst in gesprek met Voetbal Inside. “Ook over mijn eigen spelers. We hebben een media-afdeling die dat in de gaten houdt en begeleidt. Uiteindelijk lees je ook interviews van je eigen spelers en ik denk dat dat alleen maar goed is. Je hebt momenten waarop je met je spelers praat. Soms hoor je of lees je dingen die je niet wist.”

“In dat opzicht lees je af en toe iets nieuws, ook door de wat langere interviews die over persoonlijke dingen gaan”, aldus Van Bronckhorst, die zelf niet al te vaak op social media actief is. “Twitter en Instagram wel, maar ik gebruik het niet vaak. Als je in de belangstelling staat, kun je heel makkelijk bereikt worden. Dat is helaas positief en negatief. Ik doe er ook niet veel mee, ik ben daar niet mee bezig.”

Feyenoord slaagde er in de eerste twee oefenwedstrijden in de voorbereiding winnend af te sluiten. Van de amateurs van SDC Putten en het Zeeuws Elftal werd met respectievelijk 8-1 en 2-0 gewonnen. Zwitserse kampioen BSC Young Boys bleek woensdag een maatje te groot voor het jeugdige Feyenoord, aangezien de Rotterdammers met 3-0 verloren.