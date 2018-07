Barcelona verlengt met aanvaller en zet afkoopclausule op 50 miljoen euro

Barcelona en Kike Saverio hebben een overeenstemming bereikt over de verlenging van het contract van de jongeling, zo meldt de Catalaanse grootmacht woensdagavond via de officiële kanalen. De negentienjarige aanvaller heeft tot medio 2020 verlengd, waarbij de afkoopclausule van het talent op vijftig miljoen euro is gezet.

Het talent meldde zich in 2015 bij de jeugdopleiding en groeide in de loop der tijd uit tot een van de grotere talenten in de jeugd bij Barcelona. In het seizoen 2016/17 won hij zijn eerste landstitel met de Juvenil B. Het afgelopen seizoen speelde hij drie wedstrijden in de UEFA Youth League en wist daarin een keer te scoren, namelijk tegen Olympiacos (5-0).

Saverio, die mede door blessureleed afgelopen seizoen minder aan spelen is toegekomen, is niet de enige jeugdspeler waarmee Barcelona onlangs heeft verlengd. Ook onder anderen Juan Miranda en Ricard Puig hebben hun contract in Catalonië verlengd. Spaanse media verwachten dat Barcelona in de komende tijd nog meer talenten langer aan zich zal binden.