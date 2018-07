Newcastle maakt enkele miljoenen winst met snelle verkoop naar LaLiga

Mikel Merino gaat Newcastle United verlaten. De Engelse club meldt donderdag via de officiële kanalen dat de 22-jarige verdediger op permanente basis is vertrokken naar Real Sociedad. Naar verluidt ontvangt Newcastle twaalf miljoen euro voor Merino, die tot medio 2023 heeft getekend bij de club uit LaLiga.

Merino heeft in totaal 24 optredens in de Premier League achter de rug namens the Magpies, waarin de stopper een keer scoorde, namelijk in de 1-0 overwinning op Crystal Palace. De Spanjaard kwam in eerste instantie op huurbasis over van Borussia Dortmund voordat in oktober 2017 de koopclausule in de deal werd gelicht.

De jonge verdediger, die ook als defensieve middenvelder uit de voeten kan, heeft Newcaslte naar verluidt in totaal tien miljoen euro aan transferkosten bezorgd. De huurdeal met Dortmund betrof drie miljoen en de definitieve overname zeven miljoen. Merino keert nu dus terug naar Spanje, waar hij eerder onder contract stond bij Osasuna.