Inter blij met financiële boost door transfer Ronaldo: ‘Zijn komst erg positief’

Cristiano Ronaldo speelt vanaf komend seizoen in het shirt van Juventus, nadat de club de transfer van de Portugees van maximaal 112 miljoen euro wereldkundig heeft gemaakt. Erick Thohir, president van Internazionale, stelt dat de komst van de voormalig aanvaller van Real Madrid het Italiaanse voetbal een ongekende boost geeft.

De komst van de vijfvoudig winnaar van de Ballon d’Or zorgt ervoor dat de oude tijden herleven voor de Serie A, aldus Thohir tegenover verschillende Italiaanse media. “Dat vind ik wel. In de jaren negentig was de Serie A de beste competitie ter wereld, maar nu zijn andere toernooien en de Premier League de grootste competities.” Volgens Thohir doen de Spaanse en Italiaanse competitie niet ver van elkaar onder.

“Er zijn drie clubs in Spanje die domineren, in Italië zijn er zes clubs die voor de titel strijden, dus het is een lastige competitie. Veel van de beste spelers ter wereld spelen in Engeland, Cristiano Ronaldo en Lionel Messi speelden in Spanje en Frankrijk boekt progressie, maar voorlopig is er alleen maar Paris Saint-Germain. De Serie A heeft investeerders nodig.”

Thohir wijst ook op de positieve gevolgen van de komst van onder anderen James Pallotta bij AS Roma en de Amerikaanse eigenaren bij AC Milan. “De komst van Ronaldo zal zowel Juventus als de Serie A goed doen, vooral financieel. Zijn komst is erg positief, want hij zorgt ervoor dat er meer geld binnenstroomt door de verkoop van televisierechten en andere dingen.”