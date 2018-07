Klopp in de bres voor bekritiseerde pupil: ‘Men beoordeelt vaak te vroeg’

Kroatië wist zich woensdagavond te plaatsen voor de finale van het WK door Engeland met 1-2 te verschalken. Zodoende speelt Dejan Lovren in korte tijd twee grote finales, aangezien de verdediger van Liverpool ook al acteerde in de verloren Champions League-finale tegen Real Madrid. Jürgen Klopp is blij dat zijn pupil eindelijk de lof krijgt die de stopper verdient.

De 29-jarige stopper kreeg de afgelopen seizoenen veel commentaar te verwerken, maar vindt nu dat hij bij de wereldtop hoort. “Ik heb laten zien waarom ik met Liverpool de finale van de Champions League heb bereikt en nu sta ik met de nationale ploeg in de WK-finale. Ik denk dat mensen moeten erkennen dat ik een van de beste verdedigers ter wereld ben”, aldus de Kroaat na afloop van het duel.

Klopp geniet van de prestaties van zijn pupil. “Men beoordeelt anderen vaak te vroeg. Ik weet niet precies wat er is gebeurd voor mijn komst”, aldus de Duitse manager op de site van Liverpool. “Sinds ik hier ben, heeft Dejan drie of vier fouten gemaakt, zeker geen vijftien of twintig. Negentig procent van de tijd speelt hij uitstekend en misschien vijf procent was hij niet op zijn best.”

“Maar dit soort problemen spelen bij vrijwel elke speler in de wereld. Ik ben erg gelukkig. Gelukkig dat hij het weinige advies dat wij hem gaven de afgelopen jaren goed heeft gebruikt. Hij kan nog steeds verbeteren en honderd procent worden. Maar hij is op de goede weg. Hij speelt een fantastisch toernooi tot op heden. Het is verdiend. Ik ben erg blij voor hem.”