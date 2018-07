‘Dan zou het zomaar kunnen zijn dat hij nog een jaar bij AZ speelt’

AZ houdt er rekening mee dat Alireza Jahanbakhsh komend seizoen gewoon in Alkmaar te bewonderen is. Momenteel is er namelijk geen concrete belangstelling voor de aanvaller, die met Iran actief was op het WK in Rusland. De clubleiding verwacht dat de interesse wellicht later nog op gang komt voor Jahanbakhsh, maar hoopt dat de international bij AZ blijft.

Het contract van de de 24-jarige aanvaller loopt nog twee jaar door. "Op dit moment speelt er niks", laat directeur voetbalzaken Max Huiberts weten aan NH. "De enige speler die is vertrokken, is Wout Weghorst (VfL Wolfsburg, red.). Vooralsnog is er geen concrete interesse in Ali. Een aantal weken heeft er wel iets gespeeld, maar nu is het stil.”

Bij AZ hoopt men dat Jahanbakhsh, vorig seizoen Eredivisie-topscorer met 21 doelpunten, blijft. "Het zou heel mooi zijn als hij op het veld staat bij de eerste Europa League-wedstrijd", aldus Huiberts. “Laten we hopen dat er heel weinig interesse voor hem komt, al kan ik mij dat niet voorstellen. Dan zou het zomaar kunnen zijn dat hij nog een jaar bij AZ speelt.”