Emery over gewild doelwit: ‘Ik ken hem, maar we zijn niet in actie gekomen’

Unai Emery is aangesteld als de opvolger van Arsène Wenger en de nieuwe manager van Arsenal kijkt uit naar het komende seizoen. Donderdag praat de trainer voor het eerst uitgebreid met de Engelse pers. Emery vertelt dat de eerste paar weken nodig zijn voor de spelers en technische staf om ‘elkaar goed te leren kennen’.”

“Daarna gaan we op tactisch, technisch en fysiek vlak aan de slag. De spelers werken nu al erg hard. Ze werken met de ambitie die ik graag wil zien. De kwaliteit is hoog. Ze gaan iedere dag met mijn ideeën werken en dit zal ze beter laten presteren op het veld”, aldus de 46-jarige Spanjaard, die wordt geciteerd op de clubsite van Arsenal.

Emery wil nog niet praten over de landstitel. “Laten we het stap voor stap doen. Voor mij moet de ploeg nu iedere dag beter en beter worden, zodat we er bij de eerste wedstrijd tegen Manchester City (op 12 augustus, red.) staan.” Bernd Leno, Stephan Lichtsteiner, Sokratis Papastathopoulos, Lucas Torreira en Mattéo Guendouzi hebben zich deze zomer al aangesloten bij Arsenal, maar Emery ziet andere aanwinsten nog graag verschijnen.

“Grote clubs doen de deur nooit dicht om een nieuwe speler te verwelkomen. Voor nu zijn we oké. Misschien kunnen we nog één halen als daar een mogelijkheid toe is, maar de club heeft het nu al geweldig gedaan met de nieuwe spelers. We halen alleen nog een of twee spelers als hij ‘een grote kans’ is. Steven N’Zonzi? Ik ken hem, maar we zijn niet in actie gekomen.”