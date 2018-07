PSV-talent rammelt aan poorten: ‘Zo wil ik mijn plek veroveren’

Joël Piroe is met zijn negentien jaar een van de jongsten in de selectie van PSV die zich in Zwitserland voorbereidt op het nieuwe siezoen. De talentvolle jeugdinternational is door trainer Mark van Bommel meegenomen op trainingskamp en wil daar laten zien wat hij in huis heeft. De concurrentie in de punt van de aanval in de hoofdmacht is groot en daarom richt hij zich voorlopig op het maken van doelpunten voor Jong PSV in de Keuken Kampioen Divisie.

Voorlopig moet Piroe spelers als Luuk de Jong en Maximiliano Romero voor zich dulden, terwijl Sam Lammers verhuurd is aan sc Heerenveen en de talentvolle Donyell Malen ook voor de spitspositie in aanmerking komt. “Voor nu heb ik meer het doel dat ik veel van ze leer, maar op de trainingen moet ik later laten zien dat ik net zo goed ben en beter ben en zo wil ik uiteindelijk mijn plek veroveren”, zegt Piroe tegen het Eindhovens Dagblad.

Het aanstaande seizoen wil Piroe zoveel mogelijk minuten en doelpunten maken bij Jong PSV. “Ik hoop wel dat ik mijn debuut in het eerste mag maken en de aansluiting vind, maar voor nu focus ik me op het maken van goals bij Jong PSV”, klinkt het. “Ik heb vorig jaar al in een aantal wedstrijden bij Jong PSV meegedaan en gemerkt dat het een stap omhoog is. Je speelt tegen volwassen mannen met veel ervaring, maar voor mijn gevoel is het goed verlopen.”

Met de nieuwe hoofdtrainer werkte Piroe vorig jaar al samen bij PSV Onder-19. “Na heel lang werd Onder-19 kampioen. Ik heb tot nu toe in de jeugdelftallen altijd meer dan 25 goals kunnen maken. Trainers wilden vaak dat ik de kapstok was, maar ondertussen ben ik denk ik ook rustig voor de goal”, aldus Piroe.