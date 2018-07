Henry lyrisch over Nederlander: ‘Dat maakt een goede speler goed’

Thierry Henry vormde jarenlang een ijzersterk duo met Dennis Bergkamp bij Arsenal. De Fransman, momenteel assistent-bondscoach van Roberto Martinez bij België, is lyrisch over de kwaliteiten van de Nederlander, met wie hij meerdere prijzen in Engeland won. Henry stelt dat Bergkamp de beste speler is met wie hij ooit heeft samengewerkt.

"Ik laat nu even de voetbalgoden buiten beschouwing: Lionel Messi, Zinédine Zidane, Ronaldinho. Ik heb het over mensen", zegt de oud-aanvaller in gesprek met Gary Neville bij Soccerbox, uitgezonden door Ziggo Sport. "Bergkamp deed altijd precies wat in de wedstrijd nodig was. Afgezien van die elleboog of dat hij mensen platstampte", grapt Henry.

Bergkamp was niet alleen tijdens de wedstrijden een voorbeeld voor zijn medespelers, aldus de voormalig international van Frankrijk. "Bergkamp was een beest. Hij was tijdens de trainingen ook zo. Daarom was hij Bergkamp. Dat maakt een goede speler goed. Wat een fantastisch speler was hij", aldus Henry, die zich met de nationale ploeg van België momenteel opmaakt voor de troostfinale van het WK tegen Engeland.