Chelsea zet Conte op straat en wacht op duur tweetal uit Napels

Antonio Conte is niet langer de manager van Chelsea. De Engelse topclub laat via de officiële kanalen weten dat de 48-jarige trainer, die sinds medio 2016 aan het roer stond bij the Blues, niet meer voor de groep gaat staan bij de Londense club. Naar alle waarschijnlijkheid wordt Conte opgevolgd door Maurizio Sarri, die overkomt van Napoli.

Het vertrek van Conte komt niet als een verrassing, want afgelopen seizoen verliep het moeizaam bij Chelsea, dat als vijfde eindigde in de Premier League. Spelers van the Blues zoals Thibaut Courtois en Eden Hazard hadden regelmatig kritiek op de gehanteerde speelwijze. Conte had naar verluidt ook steeds meer problemen met de clubleidig, waardoor hij nu het veld moet ruimen.

De Italiaan, die nog tot volgend jaar zomer onder contract stond op Stamford Bridge, werd in het seizoen 2016/17 kampioen met Chelsea. Afgelopen seizoen legden the Blues nog beslag op de FA Cup, maar dat heeft de clubleiding niet op andere gedachten doen brengen. Sarri moet zijn landgenoot gaan opvolgen bij de Engelse topclub.

Sarri was na afgelopen seizoen op non-actief gezet door Napoli, dat in zee is gegaan met Carlo Ancelotti. Sarri bleef echter onder contract staan bij i Partenopei, waardoor Chelsea een substantieel bedrag moet overmaken aan Napoli. Naast Sarri gaat ook Jorginho de overstap maken naar Chelsea. Het duo kost de Londenaren naar verluidt in totaal 65 miljoen euro.