BVB, Napoli en Spaanse clubs grijpen mis: ‘Alles was al geregeld’

Arsenal maakte dinsdag de komst van Lucas Torreira wereldkundig. De 22-jarige middenvelder komt voor ongeveer dertig miljoen euro over van Sampdoria. De Uruguayaans international, die de afgelopen tijd actief was op het WK in Rusland, kon echter ook naar bijvoorbeeld Spanje of Duitsland verkassen, verzekert zijn zaakwaarnemer.

“Borussia Dortmund, Napoli en enkele Spaanse clubs hadden ook geïnformeerd naar Lucas, maar er was een mondeling overeenkomst met Arsenal. Alles was al geregeld, zelfs tussen de clubs al”, zegt Pablo Betancourt in gesprek met Sampdoria News. De belangenbehartiger vertelt dat manager Unai Emery zich hard maakte voor de komst van Torreira.

Arsenal, dat naast Torreira ook Bernd Leno, Stephan Lichtsteiner, Sokratis Papastathopoulos en Mattéo Guendouzi heeft gestrikt deze zomer, is de ideale club voor de Uruguayaan, zo stelt Betancourt. “Ik ben ervan overtuigd dat het nu de ideale club is om zijn ontwikkeling verder door te zetten. Emery had meteen een verhaal waaruit bleek dat hij grote waardering heeft voor Lucas.”

Emery liet op de clubsite weten inderdaad verheugd te zijn met de komst van Torreira. “We hebben een jonge speler aangetrokken met veel talent. Een middenvelder met geweldige kwaliteiten. Ik heb genoten van zijn wedstrijden de afgelopen twee seizoenen bij Sampdoria, net als van zijn wedstrijden op het WK. Het is een jonge speler met al veel ervaring, maar wel iemand die graag wil blijven doorgroeien.”