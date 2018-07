‘Inter is een belangrijke club, maar ik heb ervoor gekozen naar Juve te komen’

João Cancelo speelde afgelopen seizoen nog op huurbasis voor Internazionale, maar de Portugese rechtsback zal aankomend seizoen de kleuren van een andere Italiaanse grootmacht verdedigen. Juventus bereikte namelijk onlangs een akkoord met Valencia en maakt veertig miljoen euro over voor de 24-jarige verdediger. Donderdagmiddag werd hij door zijn nieuwe club gepresenteerd.

“Juventus en Inter zijn allebei belangrijke clubs, maar ik heb ervoor gekozen om hiernaartoe te komen om prijzen te winnen. Inter had de optie mij definitief over te nemen, maar daar hebben ze van af gezien. Juve wilde me hebben en heeft er alles aan gedaan, daarom zit ik hier nu”, vertelde hij aan het verzamelde journaille. Cancelo is door zijn transfersom een van de duurste aankopen aller tijden van La Vecchia Signora. Extra druk brengt dit echter niet met zich mee: “Het is natuurlijk een grote verantwoordelijkheid. Maar ik zal door mijn werklust laten zien dat ik die veertig miljoen waard ben.”

Cancelo kent andere nieuwkomer Cristiano Ronaldo van de Portugese nationale ploeg en kijkt uit naar de samenwerking: “Het is een genoegen om met hem samen te mogen spelen. Hij is de beste speler van de wereld en hij zal het niveau hier zeker omhoog helpen, we hopen dat we samen prijzen kunnen winnen. Ik praat tot nu toe veel met Alex Sandro, we doen alles samen. Maar het zal makkelijker worden om me aan te passen als Douglas Costa en Ronaldo ook bij de groep komen.”

De verdediger speelde afgelopen seizoen met i Nerazzurri tegen Juventus en raakte toen onder de indruk van een aantal spelers die nu zijn ploeggenoten zullen zijn: “Er zijn er zoveel: Paulo Dybala, Gonzalo Higuaín, Douglas Costa. Ze voegen allemaal iets belangrijks toe. De verdedigers zijn ook erg goed, Giorgio Chiellini is bijvoorbeeld geweldig op zijn positie. Er is veel concurrentie op mijn plek, ik hoop dat ik mee kan in het niveau van het team en ik zal er alles aan doen om dat voor elkaar te krijgen.”