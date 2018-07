Spelers België gefileerd: ‘Domme reacties, getuigt van weinig fair play’

België verloor dinsdagavond de halve finale op het WK van Frankrijk door een treffer van Samuel Umtiti: 1-0. Nadien waren verschillende spelers van de Rode Duivels kritisch op de speelwijze van de tegenstander, zoals Eden Hazard en Thibaut Courtois. De doelman van België sprak zelfs over ‘anti-voetbal’. Raymond Domenech hekelt de uitspraken van ‘de verliezers’.

“Het zijn de typisch domme reacties van spelers die verloren hebben. Omdat ze niet gedaan hebben wat ze moesten doen om het Franse blok te ontregelen”, zegt Domenech, voormalig bondscoach van les Bleus, bij Europe 1. “Ze konden toch niet verwachten dat wij open huis gingen houden zodat zij veel doelpunten zouden kunnen maken? Ik begrijp die houding niet.”

“Iedereen roeit met de riemen die men heeft, ook met de kwaliteiten van de tegenstander in het achterhoofd. Het getuigt van weinig fair play om de tegenstander zo af te vallen wanneer je verloren hebt. Als je verliest, is dat omdat je niet goed uitgevoerd hebt wat je moest doen. Terwijl Frankrijk dat net wél goed gedaan heeft. Zij bespeelden deze Belgische ploeg perfect.”

"In de eerste twintig minuten hebben ze ons voor enkele problemen gesteld, maar daar zijn we uiteindelijk goed mee omgegaan en naar verloop van tijd heeft de bondscoach bijgesteld”, aldus Domenech, die stelt dat sterspeler Hazard goed is bestreden. “Dat hebben we prima gedaan. Met als resultaat dat zij straks voor de derde plaats spelen. En wij in de finale zitten.”