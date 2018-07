Engels international twijfelt over interlandcarrière: ‘We gaan in gesprek'

Engeland kende een goed WK, maar strandde woensdagavond in de halve finale tegen Kroatië. The Three Lions gingen in de verlenging ten onder tegen de Kroaten, die met 2-1 wisten te winnen. Nu wacht nog de verliezersfinale tegen België, die mogelijk de laatste wedstrijd van Gary Cahill in het shirt van Engeland wordt.

“Ik ga de komende tijd met de bondscoach (Gareth Southgate, red.) in gesprek over mijn toekomst. Maar ik kan mijn interlandloopbaan beëindigen in de wetenschap dat ik iedere wedstrijd heb gespeeld die ik had kunnen spelen”, zegt de 32-jarige verdediger van Chelsea in gesprek met Sky Sports. Voor Engeland rest na de verloren halve finale nu nog de wedstrijd om de derde plek tegen België, die zaterdag in Sint-Petersburg gespeeld zal worden.

“Dat is een hele rare wedstrijd, omdat beide ploegen een flinke teleurstelling hebben moeten verwerken. We zullen dit duel toch moeten spelen”, vervolgt Cahill. “Dus als je vraagt of ik zin heb om deze wedstrijd te spelen, is het antwoord ‘ja’. Als ik opgesteld word, zal ik alles geven. Iedereen is teleurgesteld na de nederlaag tegen Kroatië. Het maakt niet uit in welke fase je wordt uitgeschakeld, die teleurstelling is altijd aanwezig als je het toernooi niet wint.”

“We hebben de voorlaatste horde niet weten te nemen, maar kunnen als team enorm trots zijn. Met deze jonge selectie moeten we zeer positief naar de toekomst kijken. En als dit team zoveel progressie kan blijven boeken, dan is het slechts een kwestie van tijd voordat Engeland weer een prijs zal veroveren”, besluit Cahill, die op dit WK in één wedstrijd in actie kwam tot dusver.