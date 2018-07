Pogba lovend: ‘Hij is hard op weg om een legende te worden, zoals Zidane’

Dankzij een 1-0 zege op België bereikte Frankrijk afgelopen week de finale van het WK. Daarin treffen les Bleus Kroatië, dat reeds drie keer minimaal 120 minuten nodig had om een ronde verder te komen. Paul Pogba zegt in gesprek met Marca niet te weten of de Kroaten daardoor in het nadeel zijn in de eindstrijd.

“Ze zullen alles geven, maar ik weet niet of ze in het nadeel zijn. In de wedstrijd tegen Engeland gaven ze niet op”, stelt de middenvelder van Manchester United, die zich lovend uitlaat over Antoine Griezmann. “Hij is hard op weg om een legende en een icoon te worden, zoals bijvoorbeeld Zinédine Zidane. Antoine is heel geliefd in Frankrijk en bewijst op het veld een geweldige speler te zijn.”





“Ik weet nog hoe de vakantie was na het EK van 2016 en dat wil ik niet nog eens meemaken. We weten hoe verliezen in de finale smaakt”, vervolgt Pogba. “Kroatië werd nog nooit wereldkampioen en zal dat dus graag willen worden. Maar ik ben ook nog nooit wereldkampioen geworden en wil het WK ook graag winnen. Op het EK dachten we dat we er al waren nadat we Duitsland in de halve finale hadden verslagen, dus die fout mogen we nu niet nog een keer maken."

“Zij weten ook dat ze nog maar één zege verwijderd zijn van de wereldtitel. Ondanks die drie verlengingen zullen ze er klaar voor zijn en evenveel lopen als in de andere wedstrijden hier in Rusland”, voegt Samuel Umtiti toe. De verdediger van Barcelona hecht weinig waarde aan de Belgische kritiek op de speelstijl van Frankrijk. “Wij weten dat de finale halen het belangrijkste is. Nu gaat het er alleen nog om dat we de wereldtitel winnen.”