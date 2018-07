Atalanta lijkt Jörgensen te negeren en sluit huurdeal van veertien miljoen euro

Duván Zapata zet zijn loopbaan voort bij Atalanta, zo maakt de club via de officiële kanalen bekend. La Dea huurt de 27-jarige spits voor twee jaar van Sampdoria en heeft een optie tot koop bedongen. Donderdagochtend wist het Algemeen Dagblad nog te melden dat Atalanta geïnformeerd zou hebben naar Nicolai Jörgensen.

Na de komst van Zapata is het niet aannemelijk dat Atalanta zich nog gaat versterken met Jörgensen, voor wie de clubs niet bepaald in de rij staan. Newcastle United zou nog altijd geïnteresseerd zijn in de diensten van de Deense spits, maar het is niet waarschijnlijk dat the Magpies gaan voldoen aan de vraagprijs van 25 miljoen euro. Feyenoord zou genoegen nemen met een minder bedrag.

Atalanta heeft met onder meer Andrea Petagna, Andreas Cornelius, Marco Tumminello, Musa Barrow en nu dus Zapata de nodige spitsen onder contract staan. De Colombiaan komt over van Sampdoria, dat hem deze zomer definitief overnam van Napoli. I Partenopei hielden naar verluidt zeventien miljoen euro over aan Zapata, die afgelopen seizoen op huurbasis in Genua speelde.

Sampdoria ontvangt de komende twee seizoenen een huurvergoeding van veertien miljoen euro, waarna Atalanta Zapata definitief over kan nemen voor twaalf miljoen. Eerder speelde de Colombiaanse spits in het shirt van Udinese, Napoli, Estudiantes en América de Cali. Afgelopen seizoen scoorde Zapata 11 keer in 32 wedstrijden voor Sampdoria.