‘Real en United naderen akkoord over volgende megatransfer’

Cristiano Ronaldo liet Real Madrid dinsdag achter zich door voor een overstap naar Juventus te kiezen en de kans is aanwezig dat de Portugees niet de enige grote naam is die deze zomer uit het Santiago Bernabéu vertrekt. Het Manchester Evening News meldt donderdag namelijk dat de Koninklijke vergevorderde gesprekken met Manchester United voert over een transfer van Gareth Bale.

Volgens de lokale krant naderen Real en the Red Devils een akkoord, al ligt het laatste woord bij Bale zelf. De Welshman is ontevreden over het aantal kansen dat hij vorig seizoen kreeg van Zinédine Zidane en wil nu van Julen Lopetegui horen wat de plannen zijn voor de aankomende voetbaljaargang. Als de nieuwe trainer Bale niet weet te overtuigen, is hij van plan de deur achter zich dicht te trekken.

De onderhandelingen over Bale vormen naar verluidt ook de reden dat Manchester United zich niet in de strijd om Cristiano Ronaldo heeft gemengd. Het was al enige tijd duidelijk dat de aanvaller bereid was om te vertrekken bij de Champions League-winnaar en een terugkeer op Old Trafford had voor de hand gelegen. De nummer twee van het afgelopen seizoen in de Premier League hield de focus echter op Bale, die met zijn 28 jaar vijf jaar jonger is dan Ronaldo.

De zeventigvoudig international van Wales staat al geruime tijd hoog op het lijstje van directeur Ed Woodward, die hem al sinds zijn aantreden in 2013 naar Manchester United wil halen. José Mourinho is daarnaast ook gecharmeerd van de aanvaller en had eigenlijk vorig jaar zomer al zaken willen doen met zijn voormalige werkgever. Willian van Chelsea is overigens in beeld als alternatief mochten de gesprekken over Bale op niets uitdraaien.