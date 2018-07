'Met Daley Blind en Dusan Tadic komt Ajax' kampioenschap dichterbij'

Ajax zou dicht bij de komst van Daley Blind zijn, die na vier jaar bij Manchester United terug moet keren in Amsterdam. Met de Oranje-international én Dusan Tadic in de gelederen moeten de Amsterdammers komend seizoen weer eens kampioen worden, zo vindt Peter R. de Vries. In onderstaande video legt hij uit hoe de komst van Blind de titelkansen van Ajax doet toenemen.