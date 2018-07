Van Basten kritisch: ‘Ik vind dat zijn houding op het WK niet goed was’

Er is tijdens het WK het nodige gezegd en geschreven over Neymar. De Braziliaanse aanvaller kreeg de nodige kritiek voor zijn gedrag tijdens het toernooi in Rusland, waarop hij totaal een kleine veertien minuten op de grond lag. Ook Marco van Basten, 'Chief Officer for Technical Development' van de FIFA, laakt de houding van Neymar.

“Neymar heeft een leuk en vrolijk karakter, hij laat mensen lachen. Maar ik vind dat zijn houding op het WK niet goed was. Uiteindelijk gaat het je niet helpen als je te veel toneelspeelt. Neymar zou de situatie moeten begrijpen”, zo wordt Van Basten tijdens een persconferentie van de technische studiegroep van de FIFA geciteerd door NU Sport. De oud-international spreekt verder van een ‘geweldig toernooi’.

“Er zijn mooie stadions met fantastische grasmatten. Alle stadions waren goed gevuld en er waren geen grote problemen met de fans”, vervolgt hij. Van Basten constateert dat de spitsen het moeilijk hebben op dit WK. “In veel wedstrijden was het voor de nummer negen erg moeilijk om aan de bal te komen, om veel invloed te hebben op de wedstrijd. Teams als Zweden, Denemarken en IJsland verdedigen zo close dat er weinig vierkante meters overblijven om in te spelen.”

Kroatië haalde voor het eerst in de geschiedenis de finale van het WK en dat is volgens Van Basten ‘heel speciaal’. “Het is een echte vechtersploeg. Ze blijven strijden tot het einde en zo hebben ze in Rusland veel wedstrijden gewonnen. Met Modric hebben ze een topspeler die de wedstrijd leest en zijn ploeg leidt. Hij is erg belangrijk geweest voor Kroatië”, aldus Van Basten. “Het is logisch dat ze zo ver zijn gekomen. Maar in de finale kunnen kleine dingen het verschil gaan maken. Het is lastig om te voorspellen wat er gaat gebeuren.”