Steven Gerrard ziet Europees kampioen naar Italië terugkeren

Bruno Alves gaat aan de slag bij Parma. De Italiaanse promovendus laat via de officiële kanalen weten dat de Portugese verdediger transfervrij overkomt van Rangers FC en zijn handtekening heeft gezet onder een eenjarig contract. Voor Alves vormt de transfer een snelle terugkeer naar de Serie A, aangezien hij vorig jaar nog van Cagliari naar Schotland vertrok.

Zijn enige seizoen in Glasgow verliep voor beide partijen echter teleurstellend, waarna de nieuwe trainer Steven Gerrard Alves toestemming gaf om uit te kijken naar een nieuwe club. De 36-jarige centrale verdediger zal nu als voornaamste doel hebben om het gepromoveerde Parma te behouden voor de hoogste afdeling. Alves speelde in het verleden voor onder meer FC Porto, AEK Athene, Zenit Sint-Petersburg en Fenerbahçe.

Ook was de 96-voudig international twee jaar geleden van de partij toen Portugal in Frankrijk Europees kampioen werd. Door een blessure bij Pepe kwam hij tijdens dat EK negentig minuten in actie tijdens de gewonnen halve finale tegen Wales. Alves werd deze zomer door bondscoach Fernando Santos ook meegenomen naar het WK, al bleef hij in de vier wedstrijden die zijn land in Rusland speelde op de bank zitten.