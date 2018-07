Engelse promovendus betaalt tientallen miljoenen voor Seri

Jean Michaël Seri is speler van Fulham, zo maken the Cottagers donderdagochtend bekend via de officiële kanalen. De 23-jarige middenvelder komt over van OGC Nice, dat naar verluidt een bedrag dat tussen de 34 en 40 miljoen euro ligt ontvangt. Seri heeft in Londen zijn handtekening gezet onder een contract tot medio 2022, waarbij de club een optie heeft de samenwerking met nog een seizoen te verlengen.

De keuze van Seri voor Fulham, dat afgelopen seizoen via de play-offs naar de Premier League promoveerde, komt als een verrassing, aangezien hij in het verleden nog werd genoemd bij clubs als Manchester City en Barcelona. De afgelopen maanden zaten onder meer Chelsea, West Ham United, Napoli en Sevilla achter de handtekening van de middenvelder aan, maar hij heeft dus besloten om zijn loopbaan voort te zetten op Craven Cottage.

Nice maakt een mooie winst op de achttienvoudig international, die drie jaar geleden voor een miljoen euro op werd gepikt bij het Portugese Paços de Ferreira. In de afgelopen seizoenen speelde Seri 123 wedstrijden voor les Aiglons, waarin hij goed was voor 12 doelpunten en 26 assists. Bij de nationale ploeg van Ivoorkust was hij tot nu toe goed voor één doelpunt en drie assists.

Seri geeft aan opgelucht te zijn dat zijn overstap is afgerond: “Het was gisteren een lange dag, dus het is geweldig dat het nu allemaal rond is. Ik ben er klaar voor om te beginnen en ik kijk ernaar uit om de rest van de selectie te ontmoeten en om de spelers, de trainer en de staf te leren kennen. Ik ben opgetogen hier te zijn, het is een nieuw avontuur voor mij en ik hoop dat alles goed gaat.”

Seri is overigens niet de enige speler die donderdag de overstap maakt van Nice naar Fulham, aangezien de Engelsen ook melding maken van de komst van Maxime Le Marchand. De 28-jarige centrale verdediger, die ook als linksback uit de voeten kan, ruilt Nice voor een niet nader bekendgemaakt bedrag na drie seizoenen in voor de Engelsen.