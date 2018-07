NAC Breda verwelkomt met ‘zeer talentvolle speler’ tweede huurling van City

NAC Breda heeft ook komend seizoen de beschikking over Paolo Fernandes, zo maakt de club via officiële kanalen bekend. De negentienjarige vleugelaanvaller wordt, evenals afgelopen seizoen, gehuurd van Manchester City. Na Erik Palmer-Brown is Fernandes de tweede speler die gehuurd wordt van the Citizens.

Afgelopen seizoen kwam de Spaanse vleugelaanvaller tot 25 wedstrijden in het shirt van NAC Breda, waarin hij tweemaal wist te scoren. Zijn contract bij Manchester City loopt nog tot medio 2021. Fernandes speelt sinds 2013 in de jeugdopleiding van the Citizens, die hem destijds wegkaapten bij Real Zaragoza.

“Ik ben natuurlijk heel erg blij. Ik wil hier meer spelen en proberen het verschil te maken. Vorig jaar ging het richting het einde van het seizoen steeds beter. Hopelijk kan ik die vorm doortrekken naar het komende seizoen”, zegt Fernandes op de website van NAC Breda. “Toen ik hier wegging aan het einde van het afgelopen seizoen, had ik gelijk het gevoel dat ik terug moest komen. Zeker ook omdat ik iedereen hier nu ken, erg fijne mensen, en natuurlijk voor mijn ploeggenoten. Ik ga dit seizoen weer alles geven.”

Technisch directeur Hans Smulders spreekt van ‘goed nieuws’. “Hij is een zeer talentvolle speler die met zijn aanvallende impulsen een waardige toevoeging is”, stelt Smulders over Fernandes. “Het komende jaar krijgt hij bij ons de kans om zijn kwaliteiten nog verder te ontwikkelen en is het zaak dat hij deze weer optimaal in gaat zetten. Een bijkomend voordeel is dat hij ook andere, nieuwe spelers vanuit Manchester City wegwijs kan maken bij NAC.”