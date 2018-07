‘Younes meldt zich bij Napoli voor start revalidatie van zware blessure’

Amin Younes kwam het afgelopen seizoen weinig in actie en de kans is groot dat de vijfvoudig Duits international ook een flink deel van de aankomende voetbaljaargang zal moeten laten schieten. Nadat Genoa-voorzitter Enrico Preziosi, die de aanvaller hoopte te huren van Napoli, enkele weken geleden al liet weten dat Younes een zware blessure heeft opgelopen, meldt donderdag ook Tuttosport dat de dribbelaar waarschijnlijk lang aan de kant zal staan.

Younes vertrok eerder deze zomer transfervrij bij Ajax en staat nu, hoewel hij eerder anders beweerde, na het zetten van handtekeningen in januari onder contract bij Napoli. I Partenopei twijfelden echter of de vleugelspits de benodigde kwaliteiten heeft en hebben onlangs een poging gedaan om Younes op huurbasis naar Genoa te sturen.

Een gescheurde achillespees gooide toen roet in het eten: “Ik had Younes al binnen, maar toen kwamen er problemen met de contracten die eerder waren getekend. En nu heeft hij zich geblesseerd aan zijn achillespees, waardoor hij zeven tot acht maanden aan de kant zal staan”, verduidelijkte Preziosi eind vorige maand.

Tuttosport onderschrijft nu de geruchten dat Younes inderdaad een forse blessure heeft opgelopen en schrijft dat hij vrijdag in Napels wordt verwacht voor het begin van zijn revalidatie. Over de duur van de aanwezigheid van zijn aanwinst heeft Napoli vooralsnog geen uitspraken gedaan, maar de kans is groot dat Younes pas tegen het einde van het seizoen weer inzetbaar is.