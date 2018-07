‘Mensen moeten erkennen dat ik een van beste verdedigers ter wereld ben’

Dejan Lovren plaatste zich woensdag met Kroatië ten koste van Engeland voor de finale van het WK en voor de verdediger wordt het na de verloren Champions League-finale zijn tweede eindstrijd in een paar maanden tijd. De 29-jarige stopper kreeg de afgelopen seizoenen veel commentaar te verwerken, maar vindt nu dat hij met zijn optredens in de afgelopen tijd het ongelijk van zijn criticasters heeft bewezen.

“Mensen zeggen dat ik een moeizaam seizoen heb gedraaid, maar daar ben ik het niet mee eens. Ik heb laten zien waarom ik met Liverpool de finale van de Champions League heb bereikt en nu sta ik met de nationale ploeg in de WK-finale. Ik denk dat mensen moeten erkennen dat ik een van de beste verdedigers ter wereld ben”, reageerde hij na de halve eindstrijd tegenover beIN Sports.

“Het was een moeilijke eerste helft, wij kregen de bal niet onder controle en zij kregen goede kansen. In de tweede helft waren we veel beter, vonden we de ruimte op de flanken en lukte het ons om goede voorzetten te geven. Daarna hebben we in de verlenging laten zien dat we nog steeds de energie hadden om door te gaan”, analyseerde hij de wedstrijd tegen the Three Lions.

“Dit is iets dat we nooit meer zullen vergeten. Dit is historisch. Mensen thuis huilen om onze prestatie”, ging Lovren verder, voordat hij terugblikte op de door Kroatië verloren halve finale op het WK van 1998 tegen Frankrijk. “Dat gewicht drukt al twintig jaar op onze schouders. Nu krijgen we de kans om zondag iets beters neer te zetten.”