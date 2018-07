Strootman helpt Kluivert op weg: ‘Hij zal belangrijk zijn voor ons'

Justin Kluivert verruilde Ajax deze zomer voor AS Roma en treft daar met Kevin Strootman een landgenoot. De 28-jarige middenvelder laat zich in gesprek met AS Roma TV lovend uit over de aanwinst van de Romeinen. Strootman heeft Kluivert geholpen om wegwijs te worden in de Italiaanse hoofdstad.

“De nieuwe spelers moeten geholpen worden. Zo moet je ook bepaalde instructies van de trainer vertalen, omdat het in het Italiaans nog moeilijk te begrijpen is. Kluivert is een speler met veel kwaliteiten en ik weet zeker dat hij belangrijk zal zijn voor ons. Met de aankopen laat de club zien te willen verbeteren, ze stimuleren het team”, laat Strootman weten.

Naast Kluivert haalde AS Roma Javier Pastore, Davide Santon, William Bianda, Ante Coric, Bryan Cristante, Nicolò Zaniolo, Antonio Mirante, Daniel Fuzato en Iván Marcano binnen. Strootman laat zich tevens lovend uit over ploeggenoot Kostas Manolas. “Hij is heel belangrijk voor ons, hij wil altijd winnen. Als hij niet weet te winnen, zoekt hij naar excuses. Maar hij geeft altijd alles.”

Concurrent Juventus versterkte zich afgelopen week met Cristiano Ronaldo, maar Strootman maakt zich geen zorgen over de concurrentie. “Hij kan het verschil maken in individuele wedstrijden, maar niet in een hele competitie. Daarin is de hele selectie belangrijk. Zijn komst is belangrijk voor de Serie A, maar het verandert niks aan de titelstrijd”, aldus Strootman, die afgelopen maand naar het WK heeft gekeken. “Ik weet niet of Nederland en Italië het goed hadden gedaan op dit toernooi.”