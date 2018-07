Marcelo neemt afscheid: ‘Ik ga je niet alleen missen omdat je de beste bent’

Cristiano Ronaldo maakte afgelopen dinsdag voor een bedrag dat op kan lopen tot 112 miljoen euro de overstap van Real Madrid naar Juventus, waardoor er na negen jaar een einde komt aan de periode van de Portugees bij de Koninklijke. In al die jaren speelde hij samen met Marcelo en de Braziliaan heeft nu via een emotionele boodschap op social media afscheid genomen van zijn voormalige ploeggenoot.

“Wat kan ik zeggen Cris? Ik had nooit verwacht dat deze dag zou komen. Maar niets in dit leven is voor eeuwig en ik hoop dat je nieuwe pad je erg gelukkig zal maken. We hebben bijna tien jaar samengespeeld, tien jaar plezier, goed voetbal, overwinningen, nederlagen en prachtige momenten”, begint de linksback in een open brief.

“Ik heb veel van je geleerd, jouw toewijding is het meest bizarre dat ik ooit heb gezien bij een atleet. Ik wens jou en je prachtige familie het beste! Ik zal onze gesprekken voor de wedstrijden missen en hoe je ons voor finales geruststelde door je ervaring en je liefde voor de jongere spelers. Ik ben er trots op dat ik samen met je heb mogen spelen, niet alleen omdat je de beste bent, maar ook vanwege de persoon die je bent.”

“Als ik ooit stop met voetballen, ga ik aan de bar zitten om bier te drinken en onze verhalen en foto’s te delen. We zullen elkaar weer tegenkomen”, sluit hij af. De kans voor Marcelo om weer samen te spelen met Ronaldo komt mogelijk overigens sneller dan verwacht, aangezien de aanvaller er volgens Italiaanse media bij Juventus op aan zou hebben gedrongen zich nogmaals in Madrid te melden. La Vecchia Signora zou in de back van Real de ideale opvolger zien van landgenoot Alex Sandro.