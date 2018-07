Mourinho: ‘Ze mogen huilen, maar ze kunnen ook optimistisch zijn’

De verwachtingen in Engeland over de prestaties van the Three Lions waren voorafgaand aan het WK niet al te hoog gespannen, maar het team van Gareth Southgate wist het toch tot de halve finales te schoppen. Woensdagavond was Kroatië na verlenging echter te sterk voor de Engelsen, waardoor op zaterdag nog de troostfinale tegen België wacht. José Mourinho vindt dat de spelers met opgeheven hoofd weer huiswaarts kunnen keren.

“Engeland mag huilen omdat ze er zo dichtbij waren, maar ze kunnen ook optimistisch zijn. Het team heeft het veel beter gedaan dan tijdens de afgelopen toernooien. Het is een jong elftal, de meerderheid van de spelers zal er volgend WK weer bij zijn en dan over nog meer ervaring op clubniveau beschikken”, steekt de trainer van Manchester United van wel tegenover Russia Today.

“Als ik de baas van de Engelse voetbalbond was, zou ik er niet over twijfelen om Gareth Southgate en Steve Holland (assistent-bondscoach, red.) door te laten gaan richting het EK en het volgende WK. De spelers en iedereen die bij dit WK betrokken is geweest, hebben het land trots gemaakt en kunnen ook met trots terugkijken op het toernooi.”

Mourinho was daarnaast onder de indruk van de Kroaten, die voor de eerste keer in een finale van een mondiaal eindtoernooi staan: “Het is een geweldige prestatie voor een land waarin de competitie klein is en de meerderheid van de spelers in het buitenland speelt. Zoals ik ook heb meegemaakt, heb je andere gevoelens voor je land als je in het buitenland werkt. Dat zij teruggegaan zijn en een land als Kroatië naar de finale hebben geleid, is iets ongelooflijks.”