‘Chelsea sluit herenakkoord en betaalt 65 miljoen euro voor duo uit Italië’

In de Engelse media wordt er al maanden aan de stoelpoten van Antonio Conte gezaagd en donderdag zou weleens de beslissende dag kunnen worden voor de oefenmeester van Chelsea. La Repubblica meldt namelijk dat the Blues eindelijk een akkoord met Napoli hebben weten te sluiten over de komst van Maurizio Sarri.

De 59-jarige Italiaan werd aan het einde van het afgelopen seizoen door i Partenopei op non-actief gezet, maar doordat hij niet rechtstreeks werd ontslagen moet er wel een transfersom op tafel komen voor de trainer. Chelsea is al geruime tijd in onderhandeling met Napoli-voorzitter Aurelio De Laurentiis en lijkt dicht bij een akkoord met de flamboyante preses.

Volgens bovenstaande Italiaanse krant betalen de Londenaren namelijk 65 miljoen euro om zowel Sarri als Jorginho op te pikken in Napels. De in Brazilië geboren Italiaans international leek in eerste instantie onderweg naar Manchester City, maar woensdag schepte De Laurentiis duidelijkheid door te stellen dat de keuze op een verhuizing naar Stamford Bridge is gevallen: “"Ik wil graag mijn excuses maken aan Manchester City. De speler wilde uiteindelijk liever in Londen wonen dan in Manchester. Ik snap dat wel. Als Chelsea hem meer geld biedt, zou ik dat nog meer begrijpen”, vertelde hij.

Sarri en Jorginho worden naar verluidt donderdag nog in Londen verwacht, waarbij ook een herenakkoord tussen Chelsea en Napoli zou worden bekrachtigd. De nummer twee van het afgelopen Serie A-seizoen wil namelijk na Jorginho niet nog meer spelers aan Chelsea verliezen en zal daarom met Sarri en zijn nieuwe werkgever afspreken dat de transferclausules van spelers als Elseid Hysaj en José Callejon niet worden gelicht door de Engelsen.

Uit Engeland komen daarnaast berichten dat Chelsea de hoop heeft gevestigd op Sarri om sterren als Eden Hazard, Willian en Thibaut Courtois aan boord te kunnen houden. De drie grote namen zijn volgens The Sun niet te spreken over de manier waarop Conte de afgelopen jaren zijn selectie runde en hebben de situatie in Londen tijdens het WK nauwlettend in de gaten gehouden. Voorzitter Roman Abramovich hoopt volgens de Engelse tabloid dat de komst van de meer diplomatieke Sarri het drietal van een vertrek af kan houden.