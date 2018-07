‘Ik was met net zeventien jaar ook jong toen ik bij de selectie kwam’

Met acht doelpunten en elf assists was Steven Bergwijn afgelopen seizoen van grote waarde voor PSV. De twintigjarige vleugelaanvaller snapt dat de verwachtingen rond zijn persoon nu alleen maar zullen toenemen. “Ik snap wel wat ermee wordt bedoeld”, zegt Bergwijn in gesprek met het Eindhovens Dagblad.

“Op het moment dat je iets ouder wordt en in het verleden al een paar keer succes had, gaan mensen meer verwachten. Het hoort er allemaal bij”, stelt de vleugelaanvaller, wiens contract in Eindhoven nog loopt tot medio 2021. “Ik denk dat ik het team met goals en assists heb kunnen helpen, maar dat is niet het enige wat wordt gevraagd. Dat zie je ook hier bij de trainingen in Zwitserland. De nadruk lag vandaag bijvoorbeeld op snel omschakelen.”

“Alles komt op zijn tijd en een nieuw gezicht voor de groep geeft ook weer andere energie. We hebben een goed team, dat straks weer voor de prijzen kan gaan en waarmee we in de Champions League willen spelen”, vervolgt Bergwijn. Phillip Cocu liet PSV onlangs achter zich voor een avontuur bij Fenerbahçe, terwijl hij werd opgevolgd door Mark van Bommel. “Het trainingsschema is wat pittiger dan vorig jaar, denk ik. Er is meer druk vooruit in de oefenvormen en op de organisatie na een omschakeling wordt enorm gehamerd.”

“Het is intensief, maar voelt lekker en ik denk dat we er op de lange termijn veel profijt van gaan hebben”, concludeert de aanvaller. Hij maakt inmiddels al vier jaar deel uit van de selectie van de Eindhovenaren en dat is best een lange tijd, zo stelt hij. “Ik was met net zeventien jaar ook jong toen ik bij de selectie kwam. Een stuk jonger dan de meeste nieuwelingen nu inderdaad. Ik probeer ze te helpen, maar aan de andere kant wil en kan ik ook nog veel leren. Ik ben blij dat de meest ervaren spelers ook mij blijven coachen.”