Nieuw stadion Feyenoord valt 22 miljoen euro duurder uit dan begroot

Het nieuwe stadion van Feyenoord pakt 22 miljoen euro duurder uit dan gepland, zo schrijft het Algemeen Dagblad. In eerste instantie was men uitgegaan van een totaalbedrag van 422 miljoen euro, maar die begroting is nu aangepast naar 444 miljoen euro. Dit extra bedrag moet op tafel worden gebracht door externe geldschieters.

“De toename is toe te schrijven aan de nadere uitwerking en detaillering van de financiering en de bouw- en financieringsplanning”, zo laat Feyenoord City in een verklaring weten. De verwachte kosten voor de bouw van het stadion blijven met 365 miljoen euro hetzelfde Er wordt nog met investeerders en financiers gesproken over de bekostiging van het nieuwe stadion, waarvan de bouw in 2020 moet beginnen.

Feyenoord City moet op steenworp afstand van De Kuip gebouwd worden en plaats bieden aan 63.000 toeschouwers. Zoals het er nu naar uitziet, moet Feyenoord het nieuwe onderkomen in 2023 betrekken. Het plan wordt momenteel doorgerekend door het Amerikaanse Goldman Sachs, terwijl er ook wordt samengewerkt met het Britse International Stadia Group. In de zomer moet er een definitief besluit vallen over het nieuwe stadion.

Er zijn niet louter positieve geluiden te horen over de bouw van het nieuwe stadion. Veel supporters maken zich zorgen over de financiële toekomst van Feyenoord, omdat de club zich behoorlijk in de schulden moet steken voor het nieuwe onderkomen. Dr. Tsjalle van der Burg, docent economie aan de Universiteit Twente, oordeelde onlangs in een rapport dat de kans op een situatie waarin het stadion failliet dreigt te gaan ‘zeer groot’ is. Feyenoord zou er volgens hem beter aan doen om de huidige Kuip te verbouwen.