Toekomst van Ruud Vormer in Brugge plots ongewis

Xherdan Shaqiri leek op weg naar Liverpool, maar mogelijk ligt zijn sportieve toekomst toch in Italië. Lazio heeft zich namelijk gemengd in de strijd om de aanvaller van Stoke City. (Corriere dello Sport)

Napoli heeft concurrentie gekregen van Fiorentina in de strijd om de handtekening van Stanislav Lobotka. De middenvelder kan dankzij een transferclausule voor 45 miljoen euro vertrekken bij Celta de Vigo. (Diverse Italiaanse media)

De Belgische topclub wil daar slechts een jaar bij doen, terwijl de middenvelder uit is op twee extra jaar.