Modric haalt uit: ‘Ze hebben ons onderschat en dat was een grote fout’

Kroatië plaatste zich woensdagavond ten koste van Engeland voor de finale van het WK. De Kroaten waren na verlenging met 1-2 te sterk voor the Three Lions en moesten zo voor de derde keer dit toernooi verder na negentig minuten spelen. Engelse media voorspelden dat de ploeg van bondscoach Gareth Southgate daardoor fitter zou zijn en aan die onderschatting heeft Luka Modric zich behoorlijk gestoord.

“Hun journalisten en analytici zeiden vooraf dat we moe zouden zijn en dat we als zombies op het veld zouden staan. Die uitspraken bracht bij ons alleen maar meer gretigheid naar boven om hun ongelijk te bewijzen. Ze moeten meer bescheiden zijn en respect voor ons hebben. Als je een halve finale speelt, is het onmogelijk om vermoeid te zijn. Je weet hoeveel er op het spel staat”, zegt Modric in gesprek met beIN Sports. “Ze hebben ons onderschat en dat was een grote fout.”

“Dat we nu de finale gehaald hebben, laat een droom uitkomen voor ons allemaal. Vooraf gaf niemand ons een kans, maar met kwaliteiten, saamhorigheid en een vechtersmentaliteit hebben we dit kunnen bereiken. We verdienen het om in de finale te staan, vanaf het begin hebben we de wedstrijd gedomineerd en de Engelsen fysiek en technisch afgetroefd”, concludeert de middenvelder van Real Madrid, die tegenover Marca nog een belofte doet. “Als we wereldkampioen worden, verf ik mijn haar.”

“Je moet altijd respect hebben voor de tegenstander en met beide voeten op de grond blijven. Wat zij ook zeiden, we bleven op onszelf focussen. Maar het is een motivatie als anderen onzin praten. Ze zaten verkeerd en dat hebben we laten zien”, besluit Modric. Hij krijgt bijval van Ivan Rakitic. “Ze dachten dat ze al in de finale zaten en dat ze hun dingen konden blijven doen. Er is nog steeds veel kracht bij ons, het was geweldig om te zien dat Engeland niks extra’s kon brengen.”

“Dat geeft ons veel vertrouwen. Men zei dat we de Engelsen niet bij zouden kunnen houden, maar we hadden juist meer ritme. We zijn nog niet dood, er was juist sprake van positieve energie en we bleven 120 minuten lang in de wedstrijd. We willen historie schrijven met Kroatië en ik denk dat het mogelijk is”, concludeert de middenvelder van Barcelona tegenover AS. Mario Mandzukic maakte in de verlenging de winnende treffer en reageert na afloop tegenover de NOS.

“Het is ongelofelijk. Het is nog niet tot ons doorgedrongen wat we bereikt hebben. Het is een wonder. Of nee, eigenlijk is het geen wonder. Wat jullie vandaag gezien hebben, dat kunnen alleen de grote jongens bereiken”, stelt de spits van Juventus. “Kijk naar de supporters, iedereen wordt gek. Ik denk dat het in Kroatië en voor de Kroaten in de rest van de wereld een groot feest is.”