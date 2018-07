Engeland rouwt: ‘Je vraagt je toch af of ze daar levenslang spijt van krijgen’

De uitschakeling in de halve finale van het WK in Rusland is keihard aangekomen in voetbalminnend Engeland. Toch overheerst er toch de trots over het bereiken van de laatste vier en de prestaties van de ploeg van Gareth Southgate. “Het is alsof je naar een mooi schilderij kijkt dat plots voor je ogen wordt verscheurd”, tekende the Guardian op.

“Na het laatste fluitsignaal dwaalden de spelers als zombies over het veld, wetende dat ze heel dicht bij de eerste WK-finale in een halve eeuw waren. Je vraagt je op zo'n moment toch af of ze daar levenslang spijt van krijgen.” Metro heeft een briljante kop: ‘A kick in the Balkans’. “Engeland verliest in de halve finale van Kroatië, maar de jongens zijn nog steeds onze helden.”

"De droom is over, maar we zijn trots. Ondanks alle tranen en de pijn", kopt The Sun op zijn voorpagina. ‘Gareth Southgate, we salute you’, stelt The Daily Mail. “Jullie hebben ons een lach bezorgd, ons trots gemaakt, ieder van jullie is een held. Geen prijs dit toernooi, maar het voelt voor iedere Engelsman alsof dit het begin van iets is. Afgelopen nacht was een martelgang, het doet pijn deze morgen. Maar Gareth Southgate... we salute you.”

Sky Sports sluit zich daarbij aan. “De overheersende emotie is vooral pijn, maar Engeland stelt weer wat voor. Engeland doet weer mee.” Volgens The Daily Mirror zal Engeland niet snel weer zo’n goede kans op een WK-finale krijgen. “We hadden de wedstrijd voor rust al moeten beslissen, maar de avond werd uiteindelijk een martelgang die deze generatie mogelijk nog lang blijft achtervolgen. Het was wel een fantastisch avontuur en dat moeten de spelers niet vergeten.”

“Voorheen werden we altijd op gênante wijze uitgeschakeld, maar dat was nu niet het geval”, stelt The Telegraph. “Dit jonge team had genoeg mogelijkheden om de wedstrijd te winnen, maar Kroatië wachtte zoals elk goed team op zijn kans. Een wonderbaarlijke sportnatie van slechts 4,1 miljoen inwoners mag de finale gaan spelen.”