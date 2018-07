‘Atalanta denkt weer aan Eredivisie-speler en klopt bij Feyenoord aan’

Atalanta heeft bij Feyenoord geïnformeerd naar Nicolai Jörgensen, zo meldt het Algemeen Dagblad donderdag. Hoe concreet de belangstelling van de Serie A-club annex Europa League-deelnemer voor de aanvaller van de Rotterdamse club is, is onduidelijk. Volgens het dagblad staan de clubs niet bepaald in de rij voor de Deens international.

Atalanta klopte echter met oriënterende interesse aan bij Feyenoord. De club uit Bergamo haalde met Hans Hateboer en Robin Gosens al eerder spelers uit de Eredivisie en heeft daarnaast Marten de Roon op de loonlijst staan. De club uit Bergamo eindigde afgelopen seizoen op een zevende plaats in de Serie A en doet mee aan de Europa League.

Feyenoord zou ongeveer 25 miljoen euro willen toucheren voor Jörgensen, een bedrag waar Newcastle United in een eerder stadium niet in wilde meegaan. De Deen wist in 18 van de 22 officiële wedstrijden in 2018 niet tot scoren te komen, iets wat ook de club van manager Rafael Benitez niet is ontgaan. Afgelopen winterstop wilde Newcastle United Jörgensen nog strikken, maar kon het geen deal sluiten met Feyenoord.

Van de spelers die net als Jörgensen actief waren op het WK in Rusland, keert Karim El Ahmadi sowieso niet terug. De middenvelder verbond zich afgelopen week aan Al-Ittihad. Sofyan Amrabat, Renato Tapia en Brad Jones keren normaal gesproken wel terug bij Feyenoord.