Van Hanegem baalt: ‘Ik zag dat hij nare trekjes begint te krijgen’

Willem van Hanegem geeft Thibaut Courtois groot gelijk wat betreft ‘het anti-voetbal’ van Frankrijk, dat zich dinsdagavond ten koste van België voor de finale van het WK in Rusland plaatste. De voormalig Oranje-international hoopt niet dat de Fransen zich tot wereldkampioen zullen kronen. “Ik hoop dat Frankrijk zondag in Moskou alsnog met lege handen staat, na de finale van dit WK.”

“Als je zo veel topspelers tot je beschikking hebt, zelfs nog grote spelers als Karim Benzema en Alexandre Lacazette thuis kunt laten, dan zou je het voetballen een goede dienst moeten bewijzen”, onderbouwt Van Hanegem zijn mening in zijn column in het Algemeen Dagblad. Hij noemt de spelopvatting van bondscoach Didier Deschamps ‘beschamend’ en het spel van les Bleus ‘destructief’. “Terwijl hij alles in huis heeft om ons liefhebbers te vermaken. En dat kan heus gepaard gaan met resultaten, waarom niet?”

“Het gevaar is nu ook nog eens dat al die uitvinders dat defensieve Frankrijk willen kopiëren, want in de voetballerij lopen we het liefst in polonaise achter de winnaars aan.” Van Hanegem had eerst sympathie voor Frankrijk, vooral vanwege de prestaties van Kylian Mbappé. “Maar tegen Uruguay en België zag ik dat hij nare trekjes begint te krijgen. Zijn tegenstanders willen hem raken en dat snap ik wel. Hij moet gewoon normaal doen, zoals ik ook die Lucas Hernández voortdurend op de grond zie liggen, zonder enige aanleiding.”

Van Hanegem prijst de geweldige spelers die Frankrijk heeft. “Raphaël Varane is met afstand de beste verdediger dit WK. Antoine Griezmann speelt mij veel te sober, waarschijnlijk moet hij dat doen. Bij Atlético Madrid spelen ze ook compact, maar in balbezit zie ik dan veel meer van hem.” Hij vindt de uitlatingen van Courtois ‘opvallend’, omdat de Belg zelf ‘in een destructieve ploeg als Chelsea’ speelt. “Maar ondanks dat had hij volkomen gelijk.”