Kroatië schrijft geschiedenis: ‘Geen enkele speler wilde gewisseld worden’

Zlatko Dalic sprak na de winst op Engeland in de halve finale van het WK in Rusland van gerechtigheid. Kroatië trok de wedstrijd in de noodzakelijke verlenging naar zich toe door een doelpunt van Mario Mandzukic: 2-1. “Wij hebben verdiend gewonnen. Ik kan alleen maar zeggen dat de spelers het geweldig hebben gedaan.”

“Deze mannen zijn niet normaal”, benadrukte de bondscoach, die naar de eerdere verlengingen tegen Denemarken en Rusland wees. “Een geweldige prestatie na 120 minuten spelen. En niemand wilde eruit om gewisseld te worden. Ik vroeg aan ze of ze moe waren en iedereen zei: ‘Nee, ik niet, ik niet’”

“Ze hebben geschiedenis geschreven. Kroatië staat voor de eerste keer in de finale.” Dalic sprak de hoop uit dat het land trots is. “Laat Kroatië nu maar even feestvieren. Dan op naar de finale.” Kroatië was in 1998 dicht bij de finale. Frankrijk was toen echter te sterk voor de Kroaten, die in de strijd om brons het Nederlands elftal de baas waren (1-2).

Dalic had voorafgaand aan de halve finale al een goed gevoel. "We wisten dat dit niet het einde zou zijn", verzekerde de trainer, die nog een duel in de Russische hoofdstad van de wereldtitel verwijderd is. "Toen we in Moskou arriveerden, zeiden we al dat we hier zouden blijven. Nu is er nog één stap te gaan. Als God het wil, worden we wereldkampioen."

Bij Harry Kane overheerste toch het positieve na de nederlaag. “We zijn verder gekomen dan iedereen had gedacht. Ook in deze wedstrijd hebben we de kansen gehad om te winnen. Het had gekund. Maar we mogen trots zijn”, benadrukte de aanvaller annex captain van Engeland. “We moeten ook eerlijk zijn: sommige dingen hadden beter gekund. Ook in de wedstrijd tegen Kroatië. We hebben een jong elftal. Laten we vooral ook leren van onze ervaringen hier.”

Kane weet dat Engeland echt kans had gemaakt op de wereldtitel, de eerste sinds 1966. "Het doel heel veel pijn om nu te verliezen, maar we hebben laten zien dat we het aankunnen. We kunnen de halve finale halen en hopelijk kunnen we volgende keer een stap verder zetten. We hebben nu een mooie basis gelegd en we kunnen trots zijn."