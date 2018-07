Jeugdig Feyenoord verliest ruim: ‘Ze zijn op dit moment verder dan wij’

Feyenoord verloor woensdag de derde oefenwedstrijd in de voorbereiding op het nieuwe seizoen met ruime cijfers. De Rotterdammers gingen in de strijd om de Uhrencup in Biel met 3-0 onderuit tegen de Zwitserse kampioen BSC Young Boys. Guillaume Hoarau, Jean-Pierre Nsame en Gregory Wütrich namen in achtereenvolgens de 30e, 77e en 81e minuut de doelpunten voor hun rekening.

Feyenoord speelde in beide helften met nagenoeg een compleet ander elftal. Giovanni van Bronkchorst koos ervoor om na een uur spelen liefst negen wissels door te voeren. “Young Boys is op dit moment verder dan wij”, concludeerde Van Bronckhorst op de clubsite van Feyenoord. “Zij beginnen volgende week al aan de competitie, terwijl wij pas in de derde week van de voorbereiding zitten.”

“Voor ons is het nu vooral belangrijk om zo fit mogelijk te worden, al ga je natuurlijk altijd voor een resultaat.” Feyenoord kon niet beschikken over de geblesseerden Kenneth Vermeer en Ridgeciano Haps, de zieke Yassin Ayoub, aanwinst Luis Sinisterra en de WK-gangers Brad Jones, Sofyan Amrabat, Renato Tapia en Nicolai Jörgensen.

Feyenoord trad zodoende aan met een jeugdige en volledig zelf opgeleide ploeg, waarvan de helft vorig seizoen nog uitkwam in Feyenoord Onder-19. “Die opstelling had mede te maken met ons speelschema in de Uhrencup”, vertelt Van Bronckhorst. “Wij hebben als enige team een in plaats van twee dagen rust, waardoor je rekening houdt met de belasting van spelers.” Komende vrijdag is FC Basel de oefenopponent.

Feyenoord slaagde er wel in de eerste twee oefenwedstrijden in deze voorbereiding winnend af te sluiten. Van de amateurs van SDC Putten en het Zeeuws Elftal werd met respectievelijk 8-1 en 2-0 gewonnen. Na het duel met FC Basel staan nog oefenduels met het Fenerbahçe van coach Phillip Cocu (21 juli) en Levante (29 juli) op de rol, waarna op 4 augustus tegen PSV om de Johan Cruijff Schaal wordt gestreden.