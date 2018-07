Transfervrije Bryan Ruiz verlaat Europa en vervolgt loopbaan in Brazilië

Bryan Ruiz vervolgt zijn loopbaan in Brazilië. Santos maakt via de officiële kanalen melding van de komst van de aanvallende middenvelder annex Costa Ricaans international, die zich voor twee jaar aan o Peixe heeft verbonden. Ruiz beschikte over een aflopend contract met Sporting Portugal.

Ruiz, die volgende maand 33 jaar wordt, had zelf via zijn officiële Twitter-account reeds aangegeven dat hij hoopte tot een akkoord met ‘een grote club’ als Santos te komen. Bij de club uit São Paulo zal de Costa Ricaan min of meer verzekerd zijn van een basisplaats. Sinds het vertrek van Lucas Lima in december naar Palmeiras was Santos vooral om financiële redenen niet in staat om een geschikte vervanger te strikken.

Ruiz speelde de voorbije twaalf jaar in Europa. De aanvallende middenvelder annex buitenspeler startte bij AA Gent, waarna hij tussen 2009 en 2011 voor FC Twente uitkwam. Dat was ook de succesvolste periode in zijn loopbaan, met een landstitel, de KNVB Beker en de Johan Cruijff Schaal. Dat resulteerde in een transfer naar Fulham.

Het verblijf van Ruiz in Londen was geen onverdeeld success: in januari 2014 werd hij een half jaar uitgeleend aan PSV. In de zomer van 2015 ondertekende hij een driejarig contract met Sporting, waar hij tot 12 doelpunten in 81 duels kwam. Santos, dat vorig jaar als derde in de Série A, eindigde is deze voetbaljaargang na twaalf duels op een vijftiende stek terug te vinden.