Verloren zoon Nani keert terug in Portugese competitie

Luís Carlos Almeida da Cunha, voetbalnaam Nani, is aankomend seizoen weer te bewonderen in de Portugese competitie. Sporting Portugal laat woensdagavond via zijn officiële kanalen weten een akkoord bereikt te hebben met Valencia over een overgang van de 31-jarige aanvaller. Nani speelde in het verleden al twee periodes in Estádio José Alvalade.

De Portugese dribbelaar is immers afkomstig uit de jeugdopleiding van Sporting. In 2007 maakte hij voor liefst 25 miljoen euro de overstap naar Manchester United, waar hij tot 2015 op de loonlijst stond. In die periode wist Nani in 230 officiële wedstrijden 40 doelpunten en 73 assists aan te laten tekenen en won hij onder meer vier Engelse landstitels en de Champions League één keer.

In zijn laatste seizoen op Old Trafford kwam de Portugees international nauwelijks meer aan spelen toe, wat Sporting in de zomer van 2014 de kans gaf zijn verloren zoon een seizoen te huren. Na zijn vertrek bij Manchester United speelde Nani nog voor Fenerbahçe, Valencia en Lazio, dat de vleugelspeler het afgelopen seizoen een jaar huurde van de club uit de sinaasappelstad. Nani kende echter een teleurstellend jaar in Italië, hetgeen hem zijn plek in de Portugese WK-selectie kostte.

Bij Valencia liep het contract van Nani nog door tot de zomer van 2019, waardoor Sporting vermoedelijk een transfersom heeft moeten betalen voor de aanvaller. Nani kwam in 25 officiële wedstrijden voor Valencia uiteindelijk niet verder dan 5 doelpunten en 8 assists.