Jong Ajax wint achter gesloten deuren van Jong FC Utrecht: ‘Ik heb genoten’

Jong Ajax heeft woensdag achter gesloten deuren geoefend tegen Jong FC Utrecht. De Amsterdamse beloften waren op De Toekomst door doelpunten van Danilo Pereira en Victor Jensen met 2-0 te sterk voor de tegenstander uit de Domstad en dat leidde tot tevredenheid bij trainer Michael Reiziger.

“Het was voor sommige jongens hun eerste wedstrijd. De eerste keer dat ze weer veel minuten maken, dat is goed”, reageert hij doelend op Boy Kemper, Dean Solomons, Sebastian Pasquali en Saku Ylätupa via de officiële kanalen van zijn club. Ten opzichte van vorig seizoen hebben er flink wat wijzigingen plaatsgevonden in de selectie van Jong Ajax.

Reiziger zag echter genoeg aanknopingspunten: “We begonnen wat zenuwachtig, omdat we te veel wilden. Na tien minuten liepen de combinaties beter en kregen we controle over de wedstrijd. Het tempo was goed en ik heb een aantal mooie aanvallen gezien”, vertelt hij. Volgens de trainer hebben zijn spelers weinig ruimte weggegeven: “Ik heb genoten. In de tweede helft ontstond er wat vermoeidheid, maar dat is logisch in de voorbereiding.”