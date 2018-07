Jeugdig Feyenoord krijgt pak slaag van Zwitserse kampioen

Feyenoord heeft zijn eerste oefennederlaag van de voorbereiding op het nieuwe seizoen geleden. De formatie van trainer Giovanni van Bronckhorst verloor woensdagavond in Zwitserland, waar de Rotterdammers op trainingskamp zijn, met 3-0 van de Zwitserse landskampioen Young Boys. Vrijdag wacht Feyenoord een oefenwedstrijd tegen FC Basel.

Van Bronckhorst greep het oefenduel met Young Boys aan om diverse jongelingen de kans te geven zich te bewijzen. Zo konden onder anderen doelman Ramón ten Hove, verdediger Lutsharel Geertruida en middenvelders Achraf El Bouchataoui en Orkun Kökçü rekenen op basisplaatsen. De Colombiaanse zomeraanwinst Luis Sinisterra trainde vanochtend al wel mee met Feyenoord, maar behoorde nog niet tot de wedstrijdselectie.

Zonder zijn grote namen had Feyenoord het lastig met Young Boys. De Zwitsers waren de bovenliggende partij in de eerste helft en namen na een half uur voetballen verdiend de leiding. Guillaume Hoarau passeerde Ten Hove na goed voorbereidend werk van Kevin Mbabu. In de tweede helft dwong Jens Toornstra David von Ballmoos van afstand tot een redding, kopte Eric Botteghin naast en werkte Cheikh Toure de bal met een omhaal over, maar een gelijkmaker zat er uiteindelijk niet in voor Feyenoord.

Sterker nog: in het laatste kwartier liep Young Boys uit naar een ruime zege. Jean-Pierre Nsame werkte eerst uit een vrije trap de 2-0 binnen via het hoofd van Botteghin, waarna de eindstand werd bepaald door Gregory Wüthrich. Laatstgenoemde kopte binnen na een hoekschop.