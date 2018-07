‘Er wordt gezegd dat je Sneijder niet mag aanraken, maar dit hoort erbij’

Wesley Sneijder speelde dinsdagavond met Al Gharafa in Weurt een oefenwedstrijd tegen NEC en slaagde er niet in om te winnen van de ploeg uit de Keuken Kampioen Divisie. De recordinternational van het Nederlands elftal zocht na het 0-0 gelijkspel snel de kleedkamer op, waarbij hij naar verluidt ‘bijdehandjes’ riep naar de spelers van NEC en een aantal supporters. Robin Buwalda geeft aan dat Sneijder niet de gelukkigste wedstrijd uit zijn loopbaan speelde.

“Je moet respect hebben voor een speler als Sneijder, supporters ook. Er zijn wat dingen naar hem geroepen die niet kunnen. Hij moet daarboven staan, maar waarschijnlijk ergerde hij zich daaraan. Ook dat hoort erbij”, reageert de verdediger van de Nijmegenaren tegenover ForzaNEC. Sneijder zou tijdens de wedstrijd geïrriteerd zijn door het harde spel van NEC en Buwalda kreeg zelf geel na een overtreding op de middenvelder.

Hij geeft echter aan dat er niet zoveel aan de hand was: “Ik ging vol voor de bal en raakte die ook, maar hij kwam erbij. Volgens mij was ik eerder bij de bal. Natuurlijk wordt er gezegd dat je hem niet mag aanraken, maar dit hoort er gewoon bij. Dat weet hij zelf denk ik ook wel. Misschien had hij het niet zo naar zijn zin.”