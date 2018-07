Nederlander wacht duel met Ronaldo: ‘Hij zal meer in discipline moeten spelen’

Timo Letschert staat komend seizoen mogelijk tegenover Cristiano Ronaldo in de Serie A. De ex-verdediger van onder meer FC Utrecht staat in Italië onder contract bij Sassuolo en verwacht het nodige van Ronaldo, die dinsdagavond voor minimaal honderd miljoen euro de overstap maakte van Real Madrid naar Juventus.

Letschert verwacht dat Ronaldo zijn waanzinnige doelpuntenproductie uit zijn periode bij Real Madrid (450 doelpunten in 438 officiële wedstrijden) moeiteloos zal doortrekken in de Italiaanse competitie. "Hij zal er straks echt wel tussen de 25 en dertig gaan maken lijkt me", vertelt de 25-jarige Nederlander in gesprek met het Algemeen Dagblad over de 33-jarige Ronaldo.

"Hij zal misschien wat meer in de discipline moeten spelen. Daar houden ze bij Juventus nogal van. Ze hebben het daar goed voor elkaar. Juist ook voor spelers van zijn leeftijd. Misschien is het dan ook niet voor niets dat Ronaldo juist voor Juventus koos. Het is een ploeg waar oudgedienden goed tot hun recht komen", legt Letschert uit. De stopper merkt op dat de transfer van Ronaldo veel heeft losgemaakt in Italië. "Ze zijn hier allemaal hartstikke trots. Het is heel goed voor de competitie."

Jaap Stam speelde in het verleden in Italië voor Lazio en AC Milan. De oud-verdediger is positief over de transfer van Ronaldo. "Het is toch een sportman die wordt gedreven door prestaties en aandacht. Iemand die compleet wil zijn op alle vlakken", zegt hij. Stam denkt dat de Portugese superster aanvankelijk wel zal moeten wennen aan een nieuwe omgeving. "Maar daarna denk ik zomaar dat hij er heel veel kan maken. Op het moment dat de trainer van Juventus precies doorheeft hoe hij het elftal het beste kan laten spelen om Ronaldo heen, zal hij renderen als hij dat in Spanje deed."