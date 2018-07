Hull City winkelt bij PSV: ‘Altijd ambitie geweest om in Engeland te spelen’

Jordy de Wijs vervolgt zijn loopbaan bij Hull City, zo maakt de club uit de Engelse Championship woensdag bekend via de officiële kanalen. De 23-jarige centrale verdediger komt voor een verder niet geopenbaard bedrag over van PSV en heeft zijn krabbel gezet onder een driejarig contract bij the Tigers. Hull heeft daarnaast de optie om de verbintenis met nog een jaar te verlengen.

“Dit is een grote stap voor mij en ik ben blij dat ik een speler van Hull ben. Het is altijd een van mijn ambities geweest om in Engeland te spelen en dit is het goede moment om deze stap te zetten. Ik ben erg blij dat ik hier kan zijn en ik wil alles geven voor dit team”, reageert De Wijs opgetogen op de website van zijn nieuwe werkgever.

De Wijs, die werd opgeleid door PSV en in 2015 in een Champions League-duel met VfL Wolfsburg zijn debuut maakte voor de Eindhovenaren, speelde afgelopen seizoen op huurbasis voor Excelsior. De stopper is na Reece Burke, David Milinkovic en Eric Lichaj de derde aanwinst van Hull voor het aankomende seizoen.