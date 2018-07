Oefenduel Fortuna afgelast om ‘malloten’: ‘Dat kan ik geen supporters noemen’

Fortuna Sittard zou zaterdag een oefenwedstrijd spelen tegen tweedeklasser BSV Limburgia, maar het duel is op last van de politie afgelast. Na signalen dat supportersgroepen van Roda JC Kerkrade en de promovendus rond het duel met elkaar op de vuist wilden gaan, besloten de betrokken partijen de stekker uit het evenement te trekken.

Twee- tot driehonderd relschoppers wilden elkaar volgens de politie ontmoeten, waardoor er tientallen agenten ingezet zouden moeten worden. “Het is niet verantwoord om de wedstrijd door te laten gaan. Het is eigenlijk te gek voor woorden, maar als er twee knokploegen van twee keer 150 man dreigen te komen, dan is het niet anders”, reageert Limburgia-voorzitter Hub Hofland tegenover 1Limburg.

Hofland geeft aan dat zijn club al flink wat kosten heeft gemaakt en noemt het ‘treurig’ dat het duel nu niet door kan gaan. Zijn zoon Kevin Hofland, trainer van Fortuna, baalt eveneens: “Ik noem dit gewoon malloten, mensen die het stoer vinden met elkaar te vechten en daarmee de hele sport kapot maken. Dat kan ik geen supporters noemen”, vertelt hij.

De trainer van de Limburgse Eredivisionist geeft aan dat supporters die normaal gesproken niet zo snel een wedstrijd zouden bezoeken, zoals kinderen of gehandicapten, juist nu zouden komen kijken. Hij snapt de onderlinge haat daarnaast niet: “Voor mij is het simpel: ik ben Limburger. Ik ben opgegroeid bij Fortuna Sittard, maar ik draag bijvoorbeeld MVV Maastricht en Roda JC ook een warm hart toe. En ik vind het zonde dat Roda gedegradeerd is.”