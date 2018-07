Labyad: ‘Ik heb zo veel onzin over hem voorbij horen komen’

Zakaria Labyad heeft FC Utrecht achter zich gelaten en kijkt uit naar zijn tijd bij Ajax. De 25-jarige aanvallende middenvelder, die voor vier seizoenen heeft getekend in de Johan Cruijff ArenA, zegt in gesprek met Voetbal International dat hij blij is dat hij weer gaat samenwerken met trainer Erik ten Hag, die hij nog kent van zijn tijd bij PSV en Utrecht.

“Ja. In mijn ogen is Erik ten Hag de best denkbare trainer voor een speler”, zegt de vijfvoudig international van Marokko, die zich heeft gestoord aan diverse verhalen over Ten Hag. “Als je het over beeldvorming hebt: ik heb de laatste maanden zo veel onzin over hem voorbij horen komen. Ik ken geen speler die niet positief over hem is.”

“Deze trainer is zó perfectionistisch, hij eist elke dag het maximale. Van zichzelf, maar ook van de spelers. In oefenvormen, in een bosloop, in het gedrag, in afspraken, in alles”, aldus Labyad, die benadrukt dat Ten Hag niet alleen een echte professional is, maar ook een ‘heel betrokken en fijn mens’: “Iedere speler kan altijd bij hem aankloppen en zijn verhaal doen.”

“Hij zal altijd een luisterend oor hebben, je helpen, maar ook uitleg geven als je het ergens niet mee eens bent. Ten Hag heeft altijd het beste voor met iedereen”, besluit Labyad, die niet de enige aanwinst is van Ajax deze zomer. Ook Perr Schuurs (Fortuna Sittard), Hassane Bandé (KV Mechelen) en Dusan Tadic (Southampton) hebben zich voor langere tijd verbonden aan de Amsterdamse club.