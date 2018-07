‘Ik wil wel een basisplaats bij Ajax, maar Tagliafico is er natuurlijk ook’

Met Mitchell Dijks zag Ajax onlangs een linksback transfervrij naar Bologna vertrekken, maar de Amsterdammers hebben nog onder meer Nicolás Tagliafico en Daley Sinkgraven achter de hand voor de positie links achterin. Mitchel Bakker rammelt daarnaast door zijn veelbelovende optredens bij Jong Ajax eveneens aan de poort en de achttienjarige verdediger hoopt dit seizoen in ieder geval zijn eerste minuten in de hoofdmacht van Erik ten Hag te kunnen gaan maken.

“Het verloopt prima. Ik train veel met Ajax 1 en ben mee op trainingskamp geweest”, vertelt hij in gesprek met Voetbal Inside. Bakker, die vorig seizoen vijftien keer in actie kwam in de Keuken Kampioen Divisie, hoopt uiteindelijk uit te groeien tot basisspeler bij Ajax: “Dat wil ik wel, maar Nico (Tagliafico, red.) is er natuurlijk ook. Ik probeer gewoon m'n best te doen. We gaan het wel zien.”

Tagliafico was namens Argentinië van de partij op het WK, waardoor er een grotere kans was dat hij zich in de kijker zou spelen bij geïnteresseerde clubs. Bakker heeft zijn ploeggenoot een aantal keer aan het werk gezien in het shirt van la selección albiceleste en denkt dat hij in het geval van een transfer van de verdediger een plekje op zou schuiven in de pikorde: “Voor hem zou het wel mooi zijn en voor mij ook.”

Het talent maakte vorig seizoen al een aantal keer deel uit van de wedstrijdselectie en mocht zich ook al meerdere keren warmlopen. Van een debuut in de Eredivisie kwam het echter nog niet: “Ik wilde er natuurlijk wel in, maar ik moest even wachten. Dit seizoen hoop ik m'n debuut te gaan maken. Ik heb wel een aantal warming-ups gedaan, maar dat is niet anders. Ik ga er keihard voor werken. Dan zullen we het wel zien.”